Szymon Marciniak poprowadzi finał Pucharu Polski

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału Pucharu Polski. Już za pięć dni Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa, a ten mecz poprowadzi Szymon Marciniak.

Wybór Szymona Marciniaka nie jest wielkim zaskoczeniem. Dla 41-latka będzie to trzeci finał krajowego pucharu w karierze. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Arbitrem technicznym będzie Łukasz Kuźma, a za VAR odpowiadać będą Tomasz Kwiatkowski i Paweł Malec.

– Finał Fortuna Pucharu Polski to zawsze wyjątkowy mecz. Poza zdobyciem prestiżowego pucharu, wygrana daje również gwarancję gry w Europie. Nominacja na to spotkanie to wyróżnienie i forma nagrody za dobrze wykonywaną pracę – skomentował na oficjalnej strony PZPN Tomasz Mikulski, Przewodniczący Kolegium Sędziów.

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa odbędzie się na PGE Narodowym w poniedziałek 2 maja o godzinie 16:00.