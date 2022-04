GKS Katowice przy pustych trybunach do końca sezonu

Nie milkną echa meczu GKS Katowice – Widzew Łódź. Race i awantury na trybunach sprawiły, że na śląski klub posypały się kary. PZPN zamknął obiekt na dwa mecze, ale teraz wojewoda śląski dorzucił kolejne. To oznacza, że GieKSa w tym sezonie już nie zobaczy swoich kibiców przy Bukowej.

Spotkanie z Odrą Opole było pierwszym, w którym katowiczanie odbywali karę. Dzisiaj GKS Katowice zagra mecz ze Skrą Częstochowa, jednak na tym nie koniec pustych trybun. Wojewoda Jarosław Wieczorek dorzucił dwa kolejne mecze. Mowa o potyczkach z 32. i 34. kolejki. Wtedy GieKSa miała zagrać derby z GKS-em Jastrzębie oraz zamknąć rozgrywki z ŁKS-em Łódź.

Na pięć meczów przed końcem sezonu drużyna Rafała Góraka zajmuje 13. miejsce w tabeli. Przewaga sześciu oczek nad strefą spadkową oznacza, że mogą czuć się względnie bezpiecznie. Nadal jednak nie mogą być w 100% pewni utrzymania w I lidze. Aż trzy z pięciu gier rozegrają w absolutnej ciszy przy Bukowej, co może utrudniać rywalizacje i obronę ligi dla Katowic. Dwa pozostałe spotkania to wyjazdy do Niepołomic oraz Kielc.

Już dzisiaj potyczka ze Skrą Częstochowa, czyli sąsiadem w ligowej tabeli. Częstochowianie mają tyle samo punktów, ale są lepsi o… jedną bramkę: -10 przy -11 katowickiego zespołu. Początek spotkania przy Bukowej o godzinie 18:00.