1 Liga: Arka wskoczyła na pozycję wicelidera, GKS Jastrzębie coraz bliżej spadku

Środa z Fortuna 1 Ligą przyniosła nam kolejne bardzo ważne rozstrzygnięcia. Swój mecz w dosyć spektakularny sposób wygrał GKS Katowice, w starciu dwóch ostatnich drużyn tabeli Górnik Polkowice ograł GKS Jastrzębie, a Arka Gdynia wskoczyła na pozycję wicelidera.

Efektowne zwycięstwo bez publiczności

Piłkarze GKS-u Katowice muszą radzić sobie bez publiczności w związku z karą, którą nałożono na klub. Nie przeszkodziło im to w tym, by w środę wysoko ograć Skrę Częstochowa. Co ciekawe, wszystkie trzy gole zapewnili piłkarze wypożyczeni z Lecha Poznań – dublet skompletował Filip Szymczak, natomiast w samej końcówce rezultat ustalił Jakub Karbownik. Wygrana Gieksy praktycznie zapewniła im ligowy byt. Wciąż niepewna swego pozostaje Skra, która obecnie ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.

GKS Katowice – Skra Częstochowa 3:0 (2:0)

Gole: 1:0 Szymczak; 2:0 Szymczak; 3:0 Karbownik

Górnik wygrywa starcie outstiderów

Górnik Polkowice oraz GKS Jastrzębie od początku roku okupują miejsce w strefie spadkowej. W bezpośrednim spotkaniu obie drużyny walczyły o to, by realnie przedłużyć swoje szanse na pozostanie w 1 Lidze. Zwycięsko z tego starcia wyszli miejscowi, a zaważył o tym gol z 7. minuty meczu, którego autorem był Bruno Żołądź. Po tym spotkaniu Górnik traci do bezpiecznej strefy cztery oczka, natomiast Jastrzębianie aż dziewięć.

Górnik Polkowice – GKS Jastrzębie 1:0

Gol: 1:0 Żołądź

Trwa świetna seria Arki Gdynia

Po wtorkowej przegranej Widzewa Łódź szansę na to, by wskoczyć na pozycję wicelidera miała Arka Gdynia. Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza nie zmarnowali tej okazji, a pomógł im w tym obrońca ŁKS-u, Maciej Dąbrowski. Doświadczony stoper zaliczył dublet przewinień we własnym polu karnym faulując najpierw Karola Czubaka, a później Olafa Kobackiego. Obie jedenastki na gole zamienił Hubert Adamczyk i Arka mogła cieszyć się z triumfu 2:0. Bilans Arkowców w 2022 roku wygląda imponująco – 9 wygranych i 1 remis w 10 ligowych spotkaniach.

Arka Gdynia – Łódzki Klub Sportowy 2:0

Gole: 1:0 Adamczyk; 2:0 Adamczyk