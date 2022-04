Mino Raiola żyje. Fałszywe doniesienia o śmierci słynnego agenta

Doniesienia serwisu Tg La7 dotyczące śmierci Mino Raioli okazały się fałszywe. Włoski agent piłkarski opublikował wpis na swoim profilu społecznościowych.

O śmierci Mino Raioli donosił serwis informacyjny Tg La7. Wiadomość potwierdził także włoski dziennikarz Tancredi Palmeri. Tym samym informacja bardzo szybko obiegła wszystkie media.

W związku z zaistniałą sytuację, mnóstwo telefonów zaczął otrzymywać lekarz mediolańskiego szpitala Dr. Alberto Zangrillo, który w rozmowie z ANSA zdementował tę informację: Jestem oburzony telefonami od pseudodziennikarzy, którzy spekulują na temat życia walczącego człowieka.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022