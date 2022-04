Remis na Old Trafford. Manchester United 1-1 Chelsea

Od maja 2013 roku piłkarze Chelsea nie potrafią wygrać ligowego spotkania na Old Trafford. Seria trwa, gdyż “The Blues” zremisowali na wyjeździe z “Czerwonymi Diabłami” 1:1. Biorąc pod uwagę przebieg rywalizacji, ten rezultat może satysfakcjonować gości, gdyż podopieczni Thomasa Tuchela stworzyli sobie znacznie więcej szans.

Cała pierwsza połowa przebiegła pod dyktando “The Blues”. Londyński zespół zdominował środek pola i regularnie meldował się przed bramką Davida de Gei. W atakach Chelsea brakowało jednak wykończenia. Dwie bardzo dogodne szanse miał Kai Havertz, ale niemiecki gracz nie potrafił znaleźć sposobu na pokonanie hiszpańskiego golkipera.

W pierwszych 45 minutach, Manchester United zdołał wypracować jeden celny strzał. Mowa o uderzeniu Bruno Fernandesa, z którym żadnych problemów nie miał Edouard Mendy.

Bramka Marcosa Alonso

Na początku drugiej połowy rywalizacji “Czerwone Diabły” nieco śmielej zaczęły atakować bramkę Chelsea. Po jednej z prób ekipy z Old Trafford, zawodnicy Tuchela wyszli z obiecującym kontratakiem, będąc 3 na 2. Fatalną decyzję podjął jednak Kai Havertz, który ewidentnie nie rozgrywał dobrego spotkania.

W 60. minucie meczu mieliśmy 1-0 dla “The Blues”. Do piłki w polu karnym Manchesteru United dopadł Marcos Alonso, który wykonał precyzyjny strzał i pokonał Davida de Geę.

Szybka odpowiedź gospodarzy

Na reakcje “Czerwonych Diabłów” nie musieliśmy zbyt długo czekać. Dwie minuty później gospodarze doprowadzili do wyrównania, a do siatki trafił Cristiano Ronaldo, który wykorzystał świetne podanie Nemanji Maticia, czyli byłego gracza “The Blues”. Na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry piłkarze Chelsea mogli ponownie wyjść na prowadzenie. W efektownym stylu piłkę do Jamesa odegrał Mason Mount, ale wahadłowy londyńskiej ekipy uderzył w słupek.

Walka o TOP 4 trwa

Remis 1-1 z pewnością cieszy dwie drużyny ze stolicy Anglii, czy Arsenal oraz Tottenham. Manchester United nie ma już praktycznie realnych szans na TOP 4. Z kolei Chelsea nie wykorzystała szansy, by odskoczyć Arsenalowi na osiem punktów. Aktualnie przewaga “The Blues” wynosi sześć oczek.

Manchester United 1-1 Chelsea

0-1 Marcos Alonso 60′

1-1 Cristiano Ronaldo 62′