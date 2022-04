Liga Konferencji: Feyenoord pokonał Marsylię, remis na King Power Stadium

Siedem bramek zobaczyli kibice Ligi Konferencji Europy w półfinałowych starciach tych rozgrywek. Emocji dostarczyć mogło zwłaszcza spotkanie na De Kuip.

Feyenoord pokonał Marsylię

Niezwykle gorąca atmosfera towarzyszyła meczowi pomiędzy Feyenoordem a Olympique Marsylią. Już po dwudziestu minutach gry gospodarze prowadzili 2:0 dzięki trafieniom Dessersa oraz Sinisterry. Zespół z Ligue 1 zdołał odpowiedzieć jeszcze przed przerwą, kiedy na listę strzelców wpisali się Bamba Dieng oraz Gerson. Ostatecznie o zwycięstwie Holendrów zadecydował sam początek drugiej części meczu, kiedy Marsylczycy fatalnie wznowili grę ze środka boiska. Po wymianie trzech podań piłkę przejął Dessers i wprawił De Kuip w ekstazę. W ostatnich pięciu minutach na boisku pojawił się Arkadiusz Milik, ale nie pomógł OM w ponownym doprowadzeniu do remisu.

Feyenoord Rotterdam – Olympique Marsylia 3:2 (2:2)

Gole: 1:0 Dessers; 2:0 Sinisterra; 2:1 Dieng; 2:2 Gerson; 3:2 Dessers

Remis w Anglii

Bez rozstrzygnięcia obyło się podczas pierwszej konforotnacji pomiędzy Leicester a AS Romą. Rzymianie objęli prowadzenie w 15. minucie spotkania, kiedy kolejną znakomitą asystą popisał się Nicola Zalewski, a podanie Polaka wykorzystał Lorenzo Pellegrini. W drugiej połowie Leicester oddał raptem jeden celny strzał na bramkę, ale pomimo to, zdołał doprowadzić do remisu. Stało się to za sprawą samobójczego trafienia Gianluci Manciniego. Rezultat 1:1 nie zmienił się już do ostatniego gwizdka arbitra i trudno powiedzieć, kto po tym meczu jest bliżej przepustki do finału.

Leicester – AS Roma 1:1

Gole: 0:1 Pellegrini; 1:1 Mancini (sam.)