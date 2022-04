Liga Europy: Pierwsze kroki w stronę niemieckiego finału

Eintracht Frankfurt oraz RB Lipsk wygrały swoje pierwsze półfinałowe spotkania w Lidze Europy. Tym samym, przed rewanżami, obie drużyny są blisko, aby w finałowym spotkaniu w Sewilli stworzyć wewnątrz niemieckie starcie.

Skromna zaliczka Lipska

Piłkarze RB Lipsk wydawali się mieć przewagę na boisku nad szkockim Rangers, ale długo nie przekładało się to na zdobycze bramkowe. Kiedy wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem o triumfie gospodarzy przesądziło trafienie wolejem sprzed pola karnego autorstwa Angelino w 85. minucie. Ostatecznie Lipsk ponownie odniósł zwycięstwo jedną bramką, a Rangersi nie zdołali wywieźć z trudnego terenu remisu, co było ich głównym celem.

RB Lipsk – Rangers 1:0

Gol: Angelino

Eintracht zdobył Londyn

Wyjazdowe wygrane z Betisem oraz Barceloną? To nie wszystko dla piłkarzy Eintrachtu Frankfurt, którzy zdołali zdobyć kolejny stadion w Lidze Europy. Tym razem podopieczni Olivera Glasnera pokonali West Ham 2:1. Już w pierwszej akcji meczu Eintracht objął prowadzenie po trafieniu Ansgara Knauffa, który wykorzystał świetną centrę Rafaela Borre. Miejscowi odpowiedzieli w 21. minucie, gdy piłkę do siatki wpakował Michail Antonio. O końcowym wyniku zadecydowało trafienie z 54. minuty, gdy na listę strzelców wpisał się Daichi Kamada. Eintracht zwyciężył 2:1 i przed rewanżem we Frankfurcie wydaje się być w zdecydowanie lepszej sytuacji od swojego przeciwnika.

West Ham – Eintracht Frankfurt 1:2

Gole: 0:1 Knauff; 1:1 Antonio; 1:2 Kamada