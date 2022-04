Ralf Rangnick będzie selekcjonerem

Już tylko trzy mecze w roli trenera Manchesteru United pozostały niemieckiemu szkoleniowcowi. Ralf Rangnick po sezonie przestanie być pierwszym trenerem Czerwonych Diabłów. Jego miejsce zajmie Erik ten Hag, a Niemiec obejmie reprezentacje Austrii.

Warto jednak dodać, że Ralf Rangnick całkowicie nie zerwie swoich związków z klubem z Old Trafford. Niemiec nadal pozostanie w roli konsultanta i doradcy zarządu ds. sportowych. Krótko mówiąc wróci do roli, którą pierwotnie miał pełnić w Manchesterze United.

🔊 Ralf: "I will take over as national team manager of Austria at the end of the season, but will continue my consultancy with Manchester United.

"I’m really looking forward to playing my part in helping United become a real force again."#MUFC pic.twitter.com/DmXJJuY55v

— Manchester United (@ManUtd) April 29, 2022