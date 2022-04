Ernest Muci odejdzie z Legii? Napoli w gronie zainteresowanych

Legię czeka w letnim oknie transferowym poważne wietrzenie szatni. Jednym z zawodników, który ma opuścić szeregi “Wojskowych” jest Ernest Muci. Włoski portal “calcionapoli24.it” donosi, że zainteresowane usługami Albańczyka może być Napoli.

Lista piłkarzy, którzy mogą w lecie opuścić Łazienkowską stale się wydłuża. Wszystko wskazuje również na to, że w Warszawie na dłużej nie zabawi Ernest Muci. Zainteresowane transferem albańskiego pomocnika może być włoskie Napoli.

Wielki transfer Muciego?

Przypomnijmy, że Albańczyk związał się z Legią kontraktem, który wygasa dopiero pod koniec sezonu 2024/25. Jeśli transfer do klubu z Neapolu doszedłby do skutku stołeczny klub mógłby więc liczyć na spory zastrzyk gotówki. Do niedawna wydawało się, że Legia wiąże z Mucim spore nadzieje, a sam zawodnik niejednokrotnie pokazywał, że potrafi grać w piłkę. Teraz pojawiła się jednak możliwość, że Albańczyka nie będziemy w przyszłym sezonie oglądać przy Łazienkowskiej.