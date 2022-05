Europejskie ligi na finiszu. Gdzie jeszcze walczą o tytuł?

Rywalizacja w wielu europejskich ligach powoli dobiega końca. W wielu z nich poznaliśmy już drużyny, które sięgną po tytuł mistrzowski. W ostatnich tygodniach pierwsze miejsce w ligowej tabeli na koniec sezonu zapewnili sobie między innymi Real Madryt, Bayern czy PSG. W wielu krajach rywalizacja wciąż nie została jednak rozstrzygnięta. Przyjrzyjmy się, gdzie walka toczyć się będzie do ostatnich kolejek, a gdzie w kwestii mistrzostwa jest już pozamiatane.

Polska

W naszym kraju do końcowych rozstrzygnięć wciąż jednak daleko. W walce o tytuł mistrzowski wciąż pozostają Raków Częstochowa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Zdecydowanie największe szanse zdają się mieć częstochowianie, choć do samego końca o tytuł na stulecie swojego istnienia walczył będzie na pewno “Kolejorz”. Trzy oczka straty to obu tych ekip ma na ten moment Pogoń, której jednak nadal nie należy skreślać.

Anglia

W Anglii podobnie jak w Polsce – emocje trwały będą do samego końca. W Premier League w grze o tytuł pozostały jednak tylko dwie drużyny: Liverpool i Manchester City. Na ten moment “The Citizens” mają jeden punkt przewagi nad “The Reds” i podopieczni Jurgena Kloppa do ostatniej kolejki czyhać będą na potknięcie rywali z Manchesteru.

Francja

Tutaj w tym roku bez niespodzianek i na mistrzowski tron powróciło PSG, które w ubiegłym tygodniu zapewniło sobie końcowy triumf.

Hiszpania

Liczne wpadki FC Barcelony, które przydarzały się podopiecznym Xaviego w ostatnich tygodniach oraz nie najlepsza dyspozycja Sevilli sprawiły, że za sprawą triumfu nad Espanyolem mistrzowski tytuł zapewnił sobie Real Madryt.

Niemcy

Za naszą zachodnią granicą również już wszystko jasne. Obyło się bez większych niespodzianek i 23 kwietnia Bayern zapewnił sobie 10. z rzędu tytuł mistrzowski.

Włochy

Na Półwyspie Apenińskim nadal jest ciekawie. Możemy być już niemal pewni, że kwestia scudetto rozstrzygnie się pomiędzy dwoma ekipami z Mediolanu: Milanem i Interem. Na ten moment to podopieczni Stefano Pioliego mają dwa punkty przewagi nad rywalami zza miedzy i stoją przed szansą, by po 11 latach przerwy powrócić na mistrzowski tron.

Portugalia

Tutaj praktycznie pewne mistrzowskiego tytułu może być już FC Porto. Ledwie matematyczne szanse zachowuje Sporting, ale ekipa z Lizbony musiałaby liczyć na cud, by mieć szansę wyprzedzić lidera.

Holandia

W Holandii walka o tytuł nadal pozostaje otwarta, ale zdecydowanie największe szanse na końcowy sukces ma Ajax. Ekipa z Amsterdamu ma na ten moment cztery oczka przewagi nad PSV, a do końca sezonu do zdobycia pozostało jeszcze dziewięć punktów.

Belgia

Z uwagi na zasady rozgrywek, w Belgii nadal nic nie jest jeszcze jasne. Na zdobycie tytułu szanse wciąż mają wszystkie ekipy, która znalazły się w grupie mistrzowskiej: Royale Union SG, Club Brugge, Antwerp i Anderlecht.

Czechy

Z wyrokami wciąż musimy wstrzymać się również jeśli chodzi o czeską Ekstraklasę. Matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa wciąż mają bowiem trzy ekipy: Viktoria Pilzno, Slavia Praga i Sparta Praga. Zdecydowanie największe szanse na sukces ma jednak zespół z Pilzna oraz Slavia.

Dania

Jeśli chodzi o Danię, to pewni możemy być jedynie tego, że kwestia mistrzowskiego tytułu rozstrzygnie się pomiędzy FC Kopenhagą i Midtjylland. Nieco większe szanse ma zespół z Kopenhagi, bowiem ma na swoim koncie o trzy oczka więcej niż zajmujący drugie miejsce w tabeli rywale.

Grecja

W Grecji Olympiakos jest dosłownie o włos od zapewnienia sobie tytułu. Mają już 14 punktów przewagi nad PAOK-iem, który nie wygląda jakby był w stanie zagrozić zespołowi z Pireusu.

Rosja

Tutaj tytuł najpewniej powędruje w ręce Zenita, choć minimalne szanse ma jeszcze Dynamo Moskwa.

Słowacja

Na Słowacji pewny tytułu może już być Slovan Bratysława.

Słowenia

Tutaj największe szanse na zdobycie tytułu ma Maribor, ale zaledwie jeden punkt mniej od lidera ma Koper. Matematyczne szanse na mistrzostwo ma jeszcze wciąż Olimpija Ljubljana.

Szkocja

Szkocki futbol ponownie nawiązuje do długoletnich tradycji i w walce o mistrzostwo pozostają nadal Celtic oraz Rangers, choć minimalnie większe szanse na końcowy sukces mają ci pierwsi.

Szwajcaria

Mistrzem Szwajcarii zostanie FC Zurich, który powraca na tron po 13-latniej przerwie!

Turcja

Tutaj niemal pewny tytułu może być już Trabzonspor, który potrzebuje jedynie przypieczętować ten fakt w kolejnym spotkaniu. Matematyczne szanse ma bowiem nadal Fenerbahce.

Węgry

Na Węgrzech mistrzowski tytuł zapewnił sobie w ubiegłym tygodniu Ferencvaros. Ekipa z Budapesztu pokonała w meczu derbowym Ujpest i po meczu mogła przystąpić do świętowania.