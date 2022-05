Finał Pucharu Polski. Freebet 50 PLN w Betcris

Już dziś poznamy triumfatora Pucharu Polski sezonu 2021/2022. W ostatecznym starciu zmierzą się Lech Poznań i Raków Częstochowa. Z tej okazji Betcris przygotował specjalną promocję, która gwarantuje nam freebet 50 PLN. Jak skorzystać z oferty?

Finałowy mecz zapowiada się bardzo ciekawie. Będzie to bowiem mecz lidera z wiceliderem PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, obie ekipy do tej pory zgromadziły tyle samo punktów. Trudno zatem wskazać faworyta poniedziałkowego spotkania.

Freebet 50 PLN w Betcris

Promocję na ten mecz przygotował Betcris, który gwarantuje freebet w wysokości 50 PLN. Darmowy zakład otrzymamy w momencie, gdy nasz kupon okaże się nietrafiony. Zasady tej oferty są następujące:

Wpłać i zagraj za minimum 100 PLN kupon SOLO na rozstrzygnięcie w finale Pucharu Polski (1×2).

Jeżeli pierwszy kupon spełniający warunki okaże się nietrafiony otrzymasz freebet w wysokości 50 PLN.

Darmowy zakład można wykorzystać na kupon AKO zawierający minimum 3 zdarzenia, z kursem każdego zdarzenia 1.30.

