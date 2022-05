Rozsądny właściciel i dobry trener. Raków trafił na idealne połączenie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client0/web2/web/wp-content/themes/futbolnews/template-parts/widgets/couponPost.php on line 5



Już dzisiaj Raków Częstochowa staje przed szansą na obronę trofeum Pucharu Polski. Ekipa spod Jasnej Góry osiąga ogromne sukcesy pod wodzą Marka Papszuna i nie zamierza poprzestawać. W przeciągu kilku tygodni do Częstochowy mogą pojechać dwa najważniejsze trofea w naszym kraju. A to wszystko zbudowane w kilka lat od przejęcia klubu przez odpowiednią osobę.

Raków Częstochowa rok temu zgarnął Puchar Polski, a po chwili dorzucił Superpuchar Polski. To były pierwsze trofea w klubowej gablocie. Akurat na 100-lecie klubu. Jednak apetyty rosną w miarę jedzenia. Teraz szansa na podwójną koronę w jednym sezonie. Już dzisiaj bezpośrednia rywalizacja z Lechem Poznań o Puchar Polski. Za trzy tygodnie dowiemy się także, kto wygra korespondencyjną walkę o tytuł mistrza Polski. O ile klub z Wielkopolski od wielu lat uchodzi za ligową czołówkę, o tyle Raków Częstochowa błyskawicznie przebył drogę znikąd na salony.

Gdyby wyznaczyć najważniejsze daty w nowożytnej historii Rakowa Częstochowa, trzeba byłoby zaznaczyć właściwie trzy wydarzenia. W 2011 roku x-kom zostaje strategicznym sponsorem klubu. 30 grudnia 2014 Michał Świerczewski przejmuje 100% udziałów Rakowa. Z kolei półtora roku później, 18 kwietnia 2016 roku, Marek Papszun został trenerem czerwono-niebieskich. W ogromnym uproszczeniu to były najważniejsze momenty minionej dekady, a nawet nieco dłuższego okresu.

Właściciel i trener na jednym wózku

Takiego właściciela mogą zazdrościć kibice z całej Polski. Racjonalne zarządzanie, rozwój klubu i przede wszystkim zaufanie do ludzi. Oczywiście, że Raków w ostatnim czasie nie miał właściwie spektakularnych porażek. Jednak byliby tacy, którym nie spodobałby się pierwszy sezon w Ekstraklasie. Przed chwilą Dariusz Banasik wyleciał z pracy w Radomiaku, bowiem klubowym działaczom nie spodobał się fakt, że beniaminek był szósty, zamiast awansować do europejskich pucharów. Raków w pierwszym sezonie był przecież 10. na koniec sezonu.

Tandem Michał Świerczewski i Marek Papszun to jest niewątpliwy atut częstochowian. Pod Jasną Górą ten duet pcha wózek w jedną stronę. Niby normalnie, niby nic wielkiego, ale często jest tak, że działacze lubią rzucać kłody pod nogi. Tutaj jest symbioza i pełne zrozumienie swoich ról. Nie ma sytuacji, że trener dostaje niechcianego zawodnika. Tak samo jak z humorkami piłkarzy. Jeśli którykolwiek zdecydowałby się na donos do właściciela, prawdopodobnie już by z klubu wyleciał. Wszystko jasne i klarowne. Wiadomo, że szefem numer jeden jest Michał Świerczewski, a drugim – pod kątem sportowym – Marek Papszun. Działa? Nadzwyczaj dobrze działa i tak powinno funkcjonować wszędzie.

Akademia

Pięć lat temu Michał Świerczewski zdecydował się na inny ważny element rozbudowy klubu. Inwestycja w ludzi do akademii. Dyrektorem akademii został Marek Śledź. Trener znany z Lecha Poznań przyszedł budować coś niemalże od podstaw. Jeszcze chwilę potrzeba, by pierwsze większe efekty były widoczne. Sposób organizacji akademii i ludzie to największy jej atut. Śledź i spółka pokazują, jak można wszystko zaplanować i zrealizować, mimo braku ośrodka w stylu Legii Warszawa, Lecha Poznań.

Pięta achillesowa

Nikt nie ma wątpliwości, gdzie Raków Częstochowa ma rezerwy. Nawet nie tyle rezerwy, co po prostu bolączkę. To infrastruktura. W niedawnym artykule na stronie SportMarketing.pl pojawił się temat częstochowskiego stadionu. Niestety trudno będzie w szybkim tempie przeskoczyć ten temat. Stadion Rakowa to dzisiaj najgorzej wyglądający stadion w Ekstraklasie. Jest, bo jest i tyle. Jedynym jego plusem jest fakt, że nie trzeba dalej jeździć do Bełchatowa. Zresztą pod Jasną Górą kwestia obiektów to jakieś fatum. Pierwszoligowa Skra Częstochowa nie zagrał ani jednego meczu na swoim stadionie, a od niedawna wynajmuje bełchatowski stadion na domowe mecze.

Brak miejsca i brak dobrej woli ze strony miasta powoduje, że klub nie może się harmonijnie rozwijać. Bez stadionu z prawdziwego zdarzenia trudno będzie przyciągnąć jeszcze większe pieniądze. Trudno będzie zaimponować przychodzącym zawodnikom, o których trzeba rywalizować z innymi klubami.

Kalendarium wydarzeń