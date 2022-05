Łódzki Klub Sportowy – Widzew Łódź 🇵🇱 Typy, kursy (03.05.2022)

Po debrach Krakowa oraz finale Pucharu Polski, piłkarski weekend majowy zakończony zostanie przy al. Unii. W debrach Łodzi ŁKS podejmować będzie Widzew. Start tego spotkania zaplanowano na godzin 18:00.

ŁKS – Widzew zapowiedź (wtorek, 18:00)

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. Półtora tygodnia temu zespół Marcina Pogorzały przegrał na otwarcie nowego stadionu z Chrobrym Głogów 0:1. Kilka dni później nieudany okazał się także wyjazd do Gdyni, gdzie Arka zwyciężyła 2:0. Przed dzisiejszym meczem ŁKS traci trzy punkty do czołowej szóstki i jeżeli chce nadal liczyć się w walce o baraże, powinien poszukać w derbach trzech punktów.

W poprzednim tygodniu pozycję wicelidera 1 Ligi stracił za to Widzew Łódź. Piłkarze Janusza Niedźwiedzia mogą jednak wrócić na 2. miejsce, bowiem w tej serii meczów swoje spotkanie przegrała Arka Gdynia. W przypadku wygranej w derbach, Widzew przeskoczy Gdynian i znów to on będzie kroczek bliżej od bezpośredniego awansu.

ŁKS – Widzew nasze typy

W tym meczu niezwykle trudno wskazać faworyta, ale my uważamy, że minimalne większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze.

ŁKS – Widzew kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Łódzkiego Klubu Sportowego, kurs: 2.48

remis, kurs: 3.10

wygrana Widzewa, kurs: 2.99

ŁKS – Widzew fakty meczowe

ŁKS przegrał dwa ostatnie ligowe mecze

Widzew spośród ostatnich trzech spotkań wygrał dwa

Widzew nie wygrał żadnych z poprzednich trzech derbowych spotkań na poziomie 1 Ligi

ŁKS pięć ostatnich spotkań

Arka Gdynia – ŁKS 2:0

ŁKS – Chrobry Głogów 0:1

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS 0:0

ŁKS – Sandecja Nowy Sącz 3:2

Podbeskidzie Bielsko-Biała – ŁKS 1:1

Widzew pięć ostatnich spotkań

Widzew – Korona Kielce 1:2

GKS Jastrzębie – Widzew 0:2

Widzew – Puszcza Niepołomice 1:0

Skra Częstochowa – Widzew 2:2

GKS Katowice – Widzew 0:2

