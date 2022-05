Z Warszawy do Arabii Saudyjskiej. Legia wypożycza… trenera

Legia Warszawa zdecydowała się na dość nietypowy krok. Klub z Łazienkowskiej postanowił wypożyczyć do saudyjskiego Al-Taawon trenera bramkarzy Ricardo Pereirę.

Portugalczyk nie miał ostatnio w Warszawie wiele pracy. Pereira był pierwotnie członkiem sztabu Ricardo Sa Pinto, a następnie współpracował z Czesławem Michniewiczem. Kiedy “Wojskowych” objął jednak Aleksandar Vuković na Łazienkowskiej zrobiło się zbyt ciasno. Do klubu powrócił bowiem Jan Mucha, który wspólnie z Krzysztofem Dowhaniem ma odpowiadać za szkolenie bramkarzy.

Legia wypożycza trenera

Od kilku miesięcy Pereira miał w Warszawie nowe obowiązki. Odpowiadał za szkolenie bramkarzy akademii. Z czasem jasne stało się jednak, że Portugalczyk jest przy Łazienkowskiej po prostu niepotrzebny. Dlatego też Legia zdecydowała się wypożyczyć Ricardo Pereirę do saudyjskiego Al-Taawon. Wypożyczenie potrwa jednak niespełna miesiąc, bowiem Pereira został oddany jedynie do końca sezonu, który w Arabii Saudyjskiej potrwa do 29 maja.