Kto awansuje do Ekstraklasy? Znamy terminarz 1 Ligi do końca sezonu

Powoli dobiegamy do mety jeśli chodzi o ligowe rozgrywki w sezonie 2021/22. Na zapleczu Ekstraklasy wciąż trwa walka o awans do elity. Jak do końca sezonu wygląda dokładny terminarz tych rozgrywek?

Po 31 rozegranych meczach pewna przepustki do Ekstraklasy jest już Miedź Legnica. Szanse na zajęcie 2. miejsca i bezpośredni awans mają wciąż Widzew Łódź, Arka Gdynia oraz Korona Kielce. Nierozstrzygnięta pozostaje także kwestia tego, kto zagra w barażach, którego stawką będzie trzeci bilet na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Jeżeli chodzi o dół ligowej tabeli, to bez szans na utrzymanie jest GKS Jastrzębie. Matematyka pozwala wierzyć jeszcze Górnikowi Polkowice, który zajmują przedostatnią lokatę. Jak na razie, pod kreską pozostaje także Stomil Olsztyn. Zespół z Warmii traci 4 punkty do Zagłębia Sosnowiec.

Dokładny terminarz meczów Fortuna 1 Ligi do końca sezonu:

Terminarz 32. kolejki:

Piątek 6 maja:

18:00 Skra Częstochowa – Stomil Olsztyn

20:30 Odra Opole – Korona Kielce

Sobota 7 maja:

12:40 GKS Tychy – Puszcza Niepołomice

18:00 Widzew Łódź – Resovia

20:30 GKS Katowice – GKS Jastrzębie

Niedziela 8 maja:

12:40 Arka Gdynia – Miedź Legnica

15:00 Górnik Polkowice – ŁKS Łódź

18:00 Chrobry Głogów – Podbeskidzie

Poniedziałek 9 maja:

18:00 Zagłębie Sosnowiec – Sandecja

Terminarz 33. kolejki:

Piątek 13 maja:

18:00 Skra Częstochowa – Puszcza Niepołomice

20:30 Podbeskidzie – Arka Gdynia

Sobota 14 maja:

12:40 Korona Kielce – GKS Katowice

18:00 GKS Jastrzębie – GKS Tychy

20:30 Zagłębie Sosnowiec – Stomil Olsztyn

Niedziela 15 maja:

12:40 Miedź Legnica – Widzew Łódź

15:00 Sandecja – Chrobry Głogów

18:00 ŁKS Łódź – Odra Opole

Poniedziałek 16 maja:

18:00 Górnik Polkowice – Resovia

Terminarz 34. kolejki:

Niedziela 22 maja:

12:40 GKS Tychy – Korona Kielce

12:40 Widzew Łódź – Podbeskidzie

12:40 Arka Gdynia – Sandecja

12:40 Stomil Olsztyn – Puszcza Niepołomice

12:40 Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie

12:40 GKS Katowice – ŁKS Łódź

12:40 Odra Opole – Resovia

12:40 Chrobry Głogów – Zagłębie Sownowiec

12:40 Górnik Polkowice – Miedź Legnica

Terminarz baraży o awans z miejsca 3-6:

Czwartek 26 maja:

18:00 I półfinał

20:45 II półfinał

Niedziela, 29 maja:

20:45 Finał