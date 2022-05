Z Rakowa do Legii. Marek Śledź dyrektorem klubowej akademii

Nie udało się z Markiem Papszunem, udało się z Markiem Śledziem. Człowiek odpowiedzialny za akademię Rakowa Częstochowa zmienia pracodawcę. Jak informuje portal Legia.net Śledź zostanie w najbliższym czasie dyrektorem akademii Legii Warszawa.

Legia Warszawa stara się od dłuższego czasu zatrudniać najlepszych fachowców w kraju. W ubiegłym roku Dariusz Mioduski był wielkim zwolennikiem zatrudnienia na stanowisku szkoleniowca “Wojskowych” Marka Papszuna. z trenerem częstochowian nie udało się porozumieć, ale Legia nadal stara się podbierać Rakowowi osoby odpowiedzialne za sukces całego przedsięwzięcia. Klub postanowił zatrudnić na stanowisku dyrektora akademii Marka Śledzia.

Powrót do korzeni

Dla Marka Śledzia będzie to powrót do korzeni, gdyż swoją trenersko-dyrektorską przygodę rozpoczynał właśnie w Warszawie. W przeszłości pracował między innymi dla SMEP Ursynów, ale zdecydowanie największy rozgłos przyniósł mu okres pracy w Lechu Poznań. Później przez pięć lat Śledź koordynował pracę akademii Rakowa Częstochowa, a teraz ponownie zawita do Warszawy.