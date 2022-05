Liverpool rozegra w tym sezonie 63 mecze!

Rozegrać wszystkie możliwe mecze w jednym sezonie? Takie przypadki to niezwykła rzadkość. Od wczoraj wiemy, że Liverpool dokonał tej sztuki. Trzy finały rozgrywek pucharowych, jedno zdobyte trofeum i szansa na dwa kolejne, podobnie jak z ligą krajową.

Jeśli ktoś się zastanawia, po co największym klubom szerokie kadry, to przykład Liverpoolu jest odpowiedzią. Na początku sezonu było jasnym, że rozegrają przynajmniej 46 meczów. Mowa o 38. ligowych potyczkach, które bez względu na okoliczności się ziściły. W Lidze Mistrzów nie poprzestali oczywiście na sześciu grach w fazie grupowej. Już dorzucili sześć meczów fazy pucharowej, a pod koniec maja czeka ich siódmy – najważniejszy – czyli finał w Paryżu.

Ponadto sześć meczów w EFL Cup(puchar ligi) przełożyło się na pierwsze trofeum w sezonie 2021/2022. Tyle samo meczów rozegrają w FA Cup. O Puchar Anglii powalczą już 14 maja w finale z Chelsea. Warto dodać, że przecież pokonali The Blues we wspomnianym finale pucharu ligi. To łącznie oznacza 63 mecze. Krótko mówiąc dystans niemalże dwukrotnie większy od większości klubów polskiej Ekstraklasy.

Ponadto ewentualne triumfy w dwóch ostatnich finałach mogą oznaczać już dorzucenie sobie kolejnych meczów na następny sezon. Mowa o Superpucharze Europy, Community Shield, a ponadto Klubowe Mistrzostwo Świata, których końcowej formuły jeszcze znamy.