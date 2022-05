Ivan Djurdjević po sezonie odchodzi z Chrobrego Głogów

Przed nami niezwykle ciekawa końcówka sezonu i rywalizacja o awans do Ekstraklasy w I lidze. Już wiemy, że Ivan Djurdjević po sezonie pożegna się ze swoim pracodawcą. Chrobry Głogów poinformował, że obie strony nie zdecydowały się na przedłużenie wygasającej umowy.

– Całokształt tych trzech lat pracy w Chrobrym te trzy mecze, które nas czekają. Obecny wynik jest dobry, ale chcemy więcej, bo Chrobry znaczy odważny. Sama sytuacja w tabeli wskazuje na to, o co walczymy. Cieszę się, że udało się ustabilizować klub, zostawić go z większością zawodników i dać tym możliwość dalszego jego rozwoju przez innego trenera. Jestem wdzięczny za czas, który otrzymaliśmy, a w którym udało się coś dobrego zbudować wspólnymi siłami każdej osoby w klubie. Co przyniesie przyszłość dopiero pokaże życie, bo teraz skupiam się na pracy, która została do wykonania w Chrobrym – powiedział trener Chrobrego dla oficjalnej strony klubowej.

Jak podkreślił dyrektor sportowy Zbigniew Prejs, klub wierzy, że mimo podjętej decyzji, uda się powalczyć w końcówce sezonu o najwyższe cele. Warto dodać, że nazwisko nowego szkoleniowca klub ogłosił dopiero po zakończeniu rozgrywek. Na dzisiaj nie wiadomo, ile meczów czeka Chrobrego do końca. Minimum trzy, a sezon może potrwać cztery lub pięć meczów, w zależności od końcowych rozstrzygnięć.

Wieloletni piłkarz Lecha Poznań, objął klub z Dolnego Śląska na początku sezonu 2019/2020. Teraz kończy więc trzecie rozgrywki i ma realne szansę, by zwieńczyć swoją kadencje awansem do Ekstraklasy. Ivan Djurdjević i Chrobry Głogów zajmują piąte miejsce po 31. kolejkach. Gdyby tak zakończyła się faza zasadnicza pierwszoligowych rozgrywek, wówczas czekałby ich półfinał barażów z Koroną Kielce. Głogowianie nie mogą być jednak pewni pozostania w TOP6. Tuż za ich plecami są bowiem Odra Opole i Sandecja Nowy Sącz tracąc tylko punkt!

