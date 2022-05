Santi Mina z Celty Vigo skazany za molestowanie seksualne

Czarne chmury zbierają się nad piłkarzem Celty Vigo. Santi Mina został dzisiaj skazany na cztery lata więzienia za molestowanie seksualne. Piłkarz zapowiedział odwołanie się od wyroku.

Wyrok, który zapadł dzisiaj przed sądem w Almerii to nie jest najwyższa możliwa kara. Piłkarz został bowiem skazany “tylko” za molestowanie. Sąd oddalił wnioski prokuratury o podjęcie wątków napaści oraz gwałtu. Wówczas maksymalnie groziłoby graczowi Celty nawet 15 lat więzienia. Oskarżyciele domagali się 9,5 roku dla obu wychowanków klubu z Vigo. W tym samym procesie oskarżonym był także David Goldar, dzisiaj piłkarz Ibizy.

Santi Mina jeszcze nie trafi za kratki, bowiem czeka jeszcze go droga odwoławcza. Warto jednak dodać, że na mocy obecnego wyroku nie może się zbliżać do ofiary na mniej niż 500 metrów przez kolejnych dwanaście lat. Dodatkowo musi zapłacić 50 tysięcy euro odszkodowania. Co ciekawe w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, które mogą negatywnie wpłynąć na odwołanie piłkarza. Dziennikarze dotarli do informacji, jakoby Santi Mina oferował poszkodowanej 400 tysięcy euro za wycofanie pozwu, a także wynajął przeciwko niej detektywów. Podczas procesu miały pojawić się głosy ze strony obrońców piłkarza o frywolnym stylu życia ofiary.

Klub już zareagował na sytuacje. Do tej pory prezydent Carlos Mourino czekał na decyzje sądu, zachowując zasadę domniemania niewinności. Teraz jednak Santi Mina został odsunięty od pierwszego zespołu. – Celta szanuje prawo do obrony oskarżonego, ale musi podjąć działania, które nie będą podważały wizerunku i dobrego imienia klubu – napisał galisyjski klub w oświadczeniu.