Liga Konferencji: Zapowiedź rewanżowych meczów półfinałowych

Pierwsze spotkania półfinałowe w Lidze Konferencji przyniosły nam sporo bramek oraz emocji. Już dzisiaj czas na starcia rewanżowe. Czy Olympique Marsylia odrobi straty z Rotterdamu? Co wydarzy się w Rzymie, gdzie Roma podejmie Leicester? Początek obu meczów zaplanowano na godzinę 21:00.

Olympique Marsylia – Feyenoord

Pierwszy mecz pomiędzy obiema drużynami na De Kuip miał bardzo szalony przebieg. Holendrzy prowadzili 2:0, ale jeszcze w pierwszej połowie przyjezdnym udało się doprowadzić do remisu 2:2. OM fatalnie rozpoczęło jednak drugą część spotkania, bowiem po wznowieniu gry ze środka doszło do straty piłki i już po dwunastu sekundach Feyenoord znów wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do ostatniego gwizdka.

Z perspektywy kibica drużyny z Ligue 1 niepokoić może także weekendowy występ Marsylii. Piłkarze Jorge Sampaoliego w spektakularny sposób przegrali przed własną publicznością z Olympique Lyon 0:3. Trudno powiedzieć, jakie przełożenie będzie to mieć na rewanżowe starcie przeciwko Feyenoordowi. Przekonamy się o tym od godziny 21:00.

AS Roma – Leicester

W Rzymie nie powinno zabraknąć kompletu publiczności przy okazji rewanżowego starcia AS Romy z Leicester City. Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się rezultatem 1:1, chociaż to włosi długo pozostawali na prowadzeniu. Przypomnijmy, że w tamtym meczu asystę zanotował Nicola Zalewski, którego prawdopodobnie i tym razem zobaczymy na murawie od początku spotkania.



Rozgrywki Ligi Konferencji są dla Leicester jedyną szansą na udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Lisy nie mają już szans na takową przepustkę poprzez rozgrywki ligowe, gdzie od dawna zajmują miejsce w samym środku stawki. Tymczasem Roma i Jose Mourinho mają ogromną ochotę na to, by jako pierwszy zespół w historii wygrać nowopowstałe rozgrywki.