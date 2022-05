73-letni Luiz Felipe Scolari wraca do pracy trenerskiej

Swoje lata ma, ale chęć do pracy pozostała. Luiz Felipe Scolari po ponad półrocznej przerwie wraca na ławkę trenerską. Legendarny brazylijski szkoleniowiec objął Athletico Paranaense.

Ostatnia robota Felipao – tak jest nazywany w Brazylii – nie należała do udanych. Przejął Gremio w środku sezonu i w jakimś stopniu przyczynił się do spadku ekipy z Porto Alegre z ligi. W Brasileirao jego ekipa zgarnęła 21pkt w 15. meczach, ale poza tym odpadł w 1/4 finału Pucharu Brazylii oraz 1/8 finału Copa Sudamericana. Z pracą pożegnał się w październiku i od tamtej pory pozostawał bezrobotny.

Teraz jednak rękę wyciągnęło do niego Athletico Paranaense, które nie notuje udanego startu sezonu. W Copa Libertadores zgarnęli ledwie 4pkt w czterech meczach i zamykają jedną z najsłabszych personalnie grup. Przed nimi są wenezuelski Caracas, boliwijski The Strongest oraz paragwajski Libertad. W lidze wygrali jeden z czterech meczów pokonując tylko Flamengo. A że w Brazylii cierpliwość szybko się kończy, to pracę w ostatnim czasie stracili Albert Vallentim i Fabio Carille. Tego drugiego przygoda trwała ledwie… trzy tygodnie, po tym jak 13 kwietnia podpisał dwuletni kontrakt z klubem z Kurytyby.

Luiz Felipe Scolari również podpisał umowę do końca 2023 roku. Zważywszy na brazylijskie realia, trudno przypuszczać, by miał wypełnić umowę. Zwłaszcza po jego ostatnich “sukcesach” w Porto Alegre. Z drugiej strony w 2018 roku przejął Palmeiras, który doprowadził do mistrzostwa Brazylii. Warto przypomnieć, że ten sam klub kilka lat wcześniej spuścił do drugiej ligi…