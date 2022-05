Oficjalnie: Mikel Arteta przedłużył umowę z Arsenalem

Najpierw Jurgen Klopp, teraz Mikel Arteta. Podobnie jak “The Reds” władze Arenalu również zdecydowały się na przedłużenie kontraktu ze swoim menadżerem. Nowa umowa hiszpańskiego szkoleniowca obowiązywać będzie do końca sezonu 2024/25.

Arsenal oficjalnie poinformował dziś o przedłużeniu kontraktu z Mikelem Aretą. Nowym kontraktem z “Kanonierami” związał się również Jonas Eidvall – szkoleniowiec zespołu kobiet. Pomimo pojawiających się na początku obecnego sezonu głosów o możliwości zwolnienia Artety, władze Arsenalu pokazały, że wiążą swoją przyszłość z hiszpańskim szkoleniowcem.

The journey continues ✊

✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall

Congratulations on your new deals! 🔴

— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022