Betis zainteresowany Sebastianem Szymańskim

Sebastian Szymański nadal pozostaje piłkarzem Dynama Moskwa, jednak Polak najprawdopodobniej opuści rosyjski klub już tego lata. Dziennikarz TVP Sport, Piotr Kamienicki uważa, że reprezentant Polski może trafić do Realu Betis.

Początkowo mówiło się, że klubem najbardziej zainteresowanym usługami Sebastiana Szymańskiego jest Real Sociedad, jednak temat tego transferu miał upaść jakiś czas temu. Przenosiny do Hiszpanii nadal wchodzą jednak w grę, gdyż sprowadzić Szymańskiego do siebie chciałby Real Betis.

Transfer do Hiszpanii

Pomimo że Sebastian Szymański jest jednym z najlepszych piłkarzy ligi rosyjskiej, to wydaje się, że Polak nie zabawi w Rosji na dłużej. Wokół młodego pomocnika narosło ostatnio sporo kontrowersji. Wielu uważało, że z uwagi na fakt iż pozostaje on zawodnikiem rosyjskiego klubu, nie powinien otrzymywać powołań do reprezentacji Polski.

Na łamach portalu Meczyki.pl do sytuacji piłkarza odniósł się w marcu agent Szymańskiego – Mariusz Pekarski. – Jestem dogadany z Dynamem Moskwa. Możliwe, że uda się sprzedać Sebastiana do 7 kwietnia, czyli w specjalnym terminie wyznaczonym przez FIFA. Jeśli nie, odejdzie z klubu najpóźniej latem. Natomiast jesteśmy już umówieni, że za określoną kwotę będzie mógł zmienić zespół. Rozmowy trwają i są na bardzo zaawansowanym etapie. Transfer jest właściwie przesądzony. To kwestia najbliższych tygodni i Szymański będzie grał w innej lidze – stwierdził. Wydaje się więc, że przenosiny Szymańskiego do innego klubu są tylko kwestią czasu.