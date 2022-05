Zagłębie ośmieszyło Radomiaka! Mariusz Lewandowski przyjął sześć goli od swojego macierzystego klubu

Według prezesa Sławomira Stempniewskiego niedawna zmiana trenera w Radomiaku była uzasadniona. Prawdopodobnie wszyscy się mylą, tylko “Pan Sławek” ma rację. Dzisiaj jednak z błędu postanowiło go wyprowadzić Zagłębie Lubin. Miedziowi wygrali w Radomiu 6:1 ośmieszając gospodarzy i swojego wychowanka Mariusza Lewandowskiego.

Strzelanie rozpoczął już po 20. minutach Filip Starzyński. Popularny “Figo” efektownym wolejem otworzył wynik spotkania po zagraniu Patryka Szysza. Ten ostatni dzisiaj nie trafił do bramki, ale jeszcze w pierwszej połowie asystował. Mowa o golu na 3:0, którego strzelił Kacper Chodyna. Zresztą prawy wahadłowy trafił wcześniej także na 2:0. Warto dodać, że oba wahadła były niezwykle aktywne ofensywnie. Gola i asystę zaliczył po drugiej stronie Mateusz Bartolewski.

To właśnie były gracz Ruchu Chorzów trafił w drugiej połowie, ale to był już gol na 5:1. Po drodze był honorowy – jak się później okazało – gol Karola Angielskiego z rzutu karnego. Potem Starzyński, wspomniany Bartolewski, a na koniec debiutancka bramka w Ekstraklasie. Do siatki trafił Tomasz Pieńko. 18-latek po raz pierwszy zapisał się na liście strzelców w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Warto dodać, że po czwartej bramce dla Miedziowych, kibice Radomiaka protestowali na obecne działania klubu i po prostu wyszli ze stadionu. Trudno im się dziwić, skoro od dłuższego czasu dzieją się w klubie dziwne rzeczy. W oparach absurdu zwolniony został Dariusz Banasik, a jego miejsce zajął Mariusz Lewandowski, który przecież doprowadził Termalikę do ostatniego miejsca jesienią.

Radomiak – Zagłębie 1:6 (0:3)

0:1 Starzyński 20′

0:2 Chodyna 22′

0:3 Chodyna 36′

1:3 Angielski 60′

1:4 Starzyński 63′

1:5 Bartolewski 85′

1:6 Pieńko 92′

Zagłębie po tej wygranej uciekło od strefy spadkowej na pięć punktów. To może być chwilowa sytuacja, bowiem swoje mecze w tej kolejce rozegrają jeszcze drużyny będące za nimi. W tym ekipy ze strefy spadkowej – Bruk-Bet Termalica i Wisła Kraków, które traciły dwa oczka do Miedziowych.