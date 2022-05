Bayern – Stuttgart 🇩🇪 Typy, kursy (8.05.2022)

Bayern jest już pewny kolejnego mistrzowskiego tytułu. W niedzielę Bawarczycy zmierzą się z walczącym o utrzymanie VFB Stuttgart.

Bayern – Stuttgart zapowiedź (niedziela, 17:30)

Bayern ma przed sobą przedostatnie spotkanie w tym sezonie. W ubiegłym tygodniu Bawarczycy niespodziewanie ulegli na wyjeździe Mainz, a w niedzielę przyjdzie im zmierzyć się z rywalem, który wyjdzie na to spotkanie o wiele bardziej zmotywowany. Stuttgart gra bowiem o swoje być lub nie być w Bundeslidze. Lewandowski i spółka nie walczą już w tym sezonie o nic, więc być może w Monachium będziemy świadkami kolejnej niespodzianki.

Stuttgart ma jeszcze bowiem matematyczne szanse na to, by uniknąć barażu o pozostanie w Bundeslidze. By tak się jednak stało, szesnasta siłą niemieckiej ekstraklasy musi powalczyć z mistrzem Niemiec o pełną pulę. W przypadku porażki Stuttgartowi pozostanie już tylko walka o to, by nie zostali wyprzedzeni przez Arminię Bielefeld i o to by spadek z elity nie stał się faktem już za tydzień.

Bayern – Stuttgart nasze typy

Bardziej odważni mogą pokusić się tutaj o typ na Stuttgart.

Nasze typy Stuttgart 10.0 Zagraj

Zagraj Obie drużyny strzelą gola 1.65 Zagraj

Bayern – Stuttgart kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Bayernu, kurs: 1.28

remis, kurs: 6.50

wygrana Stuttgartu, kurs: 10.0

Bayern – Stuttgart fakty meczowe

Stuttgart nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich spotkań

Bayern przegrał jedno z pięciu ostatnich spotkań

Pięć ostatnich bezpośrednich pojedynków tych ekip zakończyło się zwycięstwem Bayernu

Bayern – pięć ostatnich spotkań

Mainz – Bayern 3:1

Bayern – Borussia Dortmund 3:1

Arminia – Bayern 0:3

Bayern – Villareal 1:1

Bayern – Augsburg 1:0

Stuttgart – pięć ostatnich spotkań

Stuttgart – Wolfsburg 1:1

Hertha – Stuttgart 2:0

Mainz – Stuttgart 0:0

Stuttgart – Borussia Dortmund 0:2

Arminia – Stuttgart 1:1

