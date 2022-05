The Athletic: Erling Haaland w tym tygodniu zostanie piłkarzem Manchesteru City

Przed chwilą duże rozczarowanie w postaci odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Wczoraj Manchester City zrobił duży krok w kierunku mistrzostwa Anglii. Już w tym tygodniu oficjalnie mamy poznać kolejne dobre wieści dla kibiców The Citizens. Erling Haaland jest o krok od transfery na Etihad Stadium.

David Ornstein, dziennikarz The Athletic, poinformował, że Norweg lada moment zostanie oficjalnie piłkarzem Manchesteru City. Transfer ma dojść do skutku latem, jednak wszystkie formalności są na ostatniej prostej. W pierwszej kolejności angielski klub dogadał się z zawodnikiem w kontekście spraw kontraktowych. Teraz ekipa Pepa Guardioli jest gotowa do wpłacenia kwoty odstępnego. Mowa o 75 milionach euro, jakie są zapisane w umowie napastnika z Borussią Dortmund.

To zdecydowanie nie będzie najdroższy transfer w historii klubu czy ligi. Jednak Erling Haaland ma być kolejnym elementem układanki Guardioli, który wreszcie pozwoli sięgnąć po Ligę Mistrzów. Rok temu przegrany finał w Porto z Chelsea. Teraz na ostatniej prostej odpadli w półfinale z Realem Madryt. Norweg ma być lekiem na brak klasycznej “9” na światowym poziomie. Dodatkowym atutem jest poza tym wiek. Mowa przecież o 22-latku, który ma przez wiele lat być jedną z największych światowych gwiazd i regularnie walczyć o Złotą Piłkę z Kylianem Mbappe.