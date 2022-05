Tymoteusz Puchacz znów wzbudza kontrowersje. “Gdzie są teraz te dzbany?”

Emocje związane z walką o mistrzowski tytuł nie ustają. Po wpadce Rakowa Częstochowa faworytem do mistrzostwa Polski została drużyna Lecha Poznań. W kibiców “Kolejorza”, którzy sceptycznie podchodzili do szans poznaniaków uderza Tymoteusz Puchacz. Piłkarz zamieścił kontrowersyjny wpis w swoich mediach społecznościowych.

– Gdzie są teraz te dzbany, które się prują przy każdej starcie punktów? Gdzie wy się teraz chowacie, to mnie mega interesuje. Kitrajcie się w tych norach już do końca a celebrację zostawcie prawdziwym kibicom, jedziemy po majstra, eloooooo – czytamy na instagramowym profilu byłego piłkarza Lecha Poznań.

Lech faworytem do tytułu

Puchacz nawiązuje tym samym do faktu, iż jeszcze do minionej kolejki faworytem do mistrzowskiego tytułu wydawała się być drużyna Rakowa Częstochowa, a wielu kibiców “Kolejorza” powątpiewało, że Lech wciąż ma szansę na zdobycie mistrzostwa Polski. Częstochowianie stracili jednak w niedzielę punkty z Cracovią i w tabeli PKO BP Ekstraklasy ustąpili miejsca w fotelu lidera poznaniakom.

Tymoteusz Puchacz, który pomimo tego, iż od roku nie jest już zawodnikiem “Kolejorza”, nie zamierza ukrywać swoich klubowych sympatii i po raz kolejny wzbudza kontrowersje swoją aktywnością w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że piłkarz przebywa obecnie na wypożyczeniu do Trabzponsporu, z którym udało mu się sięgnąć po mistrzostwo Turcji.