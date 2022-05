Oficjalnie: Erling Haaland piłkarzem Manchesteru City!

Nasilające się od kilku dni pogłoski w końcu się potwierdziły. Manchester City poinformował, że 1 lipca 2022 roku Erling Haaland zostanie piłkarzem klubu z Etihead.

O tym transferze mówiło się już od kliku tygodni, ale konkretne informacje o przenosinach Erlinga Haalanda do Manchesteru City zaczęły pojawiać się dopiero kilka dni temu. Dziś wiemy to już oficjalnie. Norweg od lipca tego roku dołączy do “The Citizens”.

Transfer tego lata?

Za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Manchester City poinformował, że osiągnął porozumienie z Borussią Dortmund w sprawie transferu Erlinga Haalanda. Do uzgodnienia pozostały tylko ostatnie zapisy w kontrakcie Norwega.

Fabrizio Romano podaje, że klub z Etihead będzie musiał już teraz zapłacić za Haalanda 60 milionów euro, jednak to dopiero początek, bowiem niebawem spore kwoty mają wpłynąć również na konto ojca oraz agentów norweskiego piłkarza. Bez wątpienia będzie to jednak jeden z największych tego lata.