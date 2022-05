Juventus obroni Puchar Włoch? “Inter to trudny przeciwnik, ale chcemy wygrać”

W środowy wieczór wszystkie oczy piłkarskiej Italii będą skierowane na Stadio Olimpico w Rzymie, gdzie odbędzie się finał Pucharu Włoch. W nim Juventus zmierzy się z Interem, a przed spotkaniem głos zabrał szkoleniowiec Starej Damy, Massimiliano Allegri.

Przypomnijmy, że Juventus broni wywalczonego przed rokiem tytułu. Co więcej, licząc od 2015 roku Juve aż czterokrotnie sięgało po to trofeum.

– Finały są dla nas niezwykle ważne i chcemy wygrać. Mieliśmy dość średni początek sezonu, ale ostatecznie osiągnęliśmy bardzo ważny cel, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Postaramy się teraz zrobić wszystko, by zdobyć Puchar – skomentował Allegri.

Rywalem Juventusu w finale będzie Inter, który jednocześnie walczy o mistrzostwo Włoch. Obie drużyny w tym sezonie spotkały się już trzy razy i zespół z Turynu nie zdołał wygrać żadnego z tych spotkań.

– Inter to bardzo trudny przeciwnik i jesteśmy gotowi na wymagający mecz. Możemy mieć różne plany na to spotkanie, ale piłka jest taka, że szybko zdobyta bramka przez jeden zespół może wywrócić wydarzenia do góry nogami. Nie mam jednak wątpliwości, że aby wygrać, potrzebujemy rozegrać doskonałą partię – uważa trener Juventusu.

Początek finałowego meczu Coppa Italia o godzinie 21:00.