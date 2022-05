Marcin Bułka nie wróci do PSG

To już pewne. Marcin Bułka nie będzie dłużej reprezentował barw PSG. Nicea postanowiła skorzystać z opcji wykupu zawartej w umowie wypożyczenia i sprowadzi do siebie polskiego bramkarza na stałe.

Na początku obecnego sezonu Marcin Bułka został wypożyczony do Nicei z PSG, gdzie Polak nie miał najmniejszych szans na regularne występy. Pewniakiem między słupkami paryżan jest Gianluigi Donnaruma, a Mauricio Pochettino miał również do dyspozycji Keylora Navasa, Alphonse’a Areolę oraz Sergio Rico. Biorąc pod uwagę sporą konkurencję, polski golkiper nie miał czego szukać w Paryżu, więc klub zdecydował się na wypożyczenie do Nicei, gdzie Bułka miałby rywalizować jedynie z Walterem Beitezem.

Dostanie szanse

Nie zmienia to jednak faktu, że w Nicei niekwestionowanym numerem jeden cały czas pozostawał Benitez i Bułka w Ligue 1 rozegrał zaledwie jedno spotkanie. Do tego dołożył także cztery mecze w Pucharze Francji. Czy polski bramkarz może liczyć na to, że w przyszłym sezonie otrzyma więcej szans na grę? Może się tak stać, bowiem kontrakt Waltera Baniteza z Niceą obowiązuje tylko do końca sezonu 2022/23. Jeśli argentyński bramkarz nie zdecyduje się na jego przedłużenie, to Nicea może zacząć wiązać swoją przyszłość z nazwiskiem Bułki i Polak otrzyma w przyszłym sezonie znacznie więcej minut niż w obecnym.