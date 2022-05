Szef UEFA z uznaniem o Al-Khelaifim: “Pomógł całej piłce nożnej”

Sympatia jaką władze europejskiej i światowej federacji darzą właściciela PSG – Nassera Al-Khelaifiego budzi wiele kontrowersji. Nie zważając na to Aleksander Ceferin po raz kolejny ciepło wypowiedział się na temat działalności katarskiego szejka.

Ceferin uważa, że Al-Khelaifi w dużej mierze przyczynił się do tego, iż projekt Superligi nie doszedł do skutki. – Al-Khelaifi nie pomógł mi, on pomógł całej piłce nożnej. Gdyby Superliga powstała, uderzyłoby to wszystkich, w tym PSG. Szanuję Al-Khelaifiego. Ma bzika na punkcie futbolu i kocha PSG, a przy tym to ceniony członek Komitetu Wykonawczego UEFA – stwierdził szef UEFA.

Al-Khelaifi nie poniesie konsekwencji?

Sporo w ostatnim czasie mówiło się o zachowaniu prezesa PSG po przegranym spotkaniu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, kiedy to doszło do niemałej awantury z jego udziałem. Ceferin zapewnia jednak, że jego relacje z Al-Khelaifim nie wpłyną w żaden sposób na kroki podejmowane wobec katarskiego szejka.

– Teorie spiskowe są niesamowite. Komisja Dyscyplinarna otworzyła postępowanie i nikt, w tym ja, nie wie, co zamierza zrobić. Dlaczego miałbym do nich dzwonić i coś sugerować? Nigdy tego nie robię. Nie mam na to czasu. A w sprawie Al-Khealifiego nie było pośpiechu, bo PSG przecież zostało wyeliminowane z rozgrywek – stwierdził Ceferin.