BETFAN: Lech mistrzem, Widzew awansuje

Według analiz BETFAN, legalnego polskiego bukmachera, Lech Poznań zakończy sezon 2021/22 na szycie tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy i tym samym wywalczy tytuł mistrzowski. Oprócz tego, zdaniem BETFAN, do Ekstraklasy po ośmiu latach przerwy wróci Widzew Łódź.

Wiele wskazuje na to, że ostatnia prosta ekstraklasowych rozgrywek będzie dla kibiców Lecha drogą z piekła do nieba. Od frustrującego „wyścigu żółwi”, najpierw trzech, a potem już tylko dwóch drużyn, przez przełamanie w 32. kolejce, po przewidywane zwycięstwa na finiszu. Zdaniem BETFAN bowiem ostatnie dwa pojedynki Lecha – z Wartą i Zagłębiem Lubin – zakończą się wygranymi Kolejorza. Bukmacher uważa, że w efekcie Lech spełni marzenie kibiców i uczci setny jubileusz tytułem mistrza Polski.

Swoich kibiców uszczęśliwi też Widzew Łódź, który, po latach pięcia się przez kolejne szczeble rozgrywkowe, wywalczy powrót do Ekstraklasy. Zdaniem BETFAN ta drużyna ma największe szanse na zajęcie drugiego, po Miedzi Legnica, miejsca w tabeli premiowanego bezpośrednim awansem. Trzecią lokatę bukmacher daje Arce Gdynia. To jednak oznacza tylko bilet wstępu do walki o status trzeciego beniaminka. Inni najmocniejsi kandydaci do strefy barażowej to: Korona Kielce, Odra Opole i Chrobry Głogów. Mniejsze szanse, choć wciąż niezłe, na znalezienie się gronie drużyn walczących o awans z miejsc 3-6 mają też Sandecja Nowy Sącz i ŁKS Łódź.

A komu awansujący beniaminkowie zwolnią miejsce na zapleczu Ekstraklasy? Wedle przewidywań BETFAN do niższej ligi spadną Górnik Łęczna, Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Wisła Kraków.