Adam Buksa nie przestaje strzelać. Dublet Polaka!

To był dziesiąty mecz tego sezonu i gole numer sześć i siedem dla polskiego napastnika. Adam Buksa to talizman New England Revolution. Minionej nocy jego ekipa pokonała FC Cincinnati w Pucharze USA aż 5:1.

Adam Buksa był jedną z dwóch gwiazd swojego zespołu ostatniej nocy. Były gracz Pogoni Szczecin ustrzelił dublet, zaś Hiszpan Carles Gil hat-tricka. To właśnie gole tego duetu dały przepustkę do 1/8 finału rozgrywek o nazwie Lamar Hunt US Open Cup, czyli Pucharze USA. Nasz napastnik notuje kapitalną serię. Strzelał bowiem w czterech ostatnich meczach ligowych. Za każdym razem dorzucał po jednej bramce. W tym czasie jego zespół zdobył 7pkt – dwie wygrane, remis i porażka.

Jego forma strzelecka nie uszła uwadze europejskim klubom. Tureckie media podają, że chętnym go jego sprowadzenia jest Besiktas. Klub ze Stambułu chciałby to zrobić już latem. Wtedy potrzebna będzie zgoda dotychczasowego pracodawcy. Ten jednak może nie mieć wielkiego wyboru. Adam Buksa ma umowę z NE Revolution do końca 2022 roku, więc latem będzie ostatnia szansa na jakikolwiek zarobek.