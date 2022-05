Lada moment zgarnie mistrzostwo Belgii i… obejmie Ajax

Długie lata pracował w roli asystenta, jednak teraz to już pierwszy trener pełną gębą. Zimą Alfred Schreuder objął Club Brugge, z którym za chwilę może zdobyć mistrzostwo Belgii. Wiadomo, że od nowego sezonu zmieni ligę. Ajax Amsterdam ogłosił go jako nowego trenera.

Uczył się od szerokiego przekroju trenerów. Był asystentem u Theo Bosa, Steve’a McClarena, Michela Preud’homme’a, Michela Jansena czy Co Adriaanse w Twente Enschede. Był także najbliższym współpracownikiem Juliana Nagelsmanna w Hoffenheim, Erika ten Haga w Ajaksie czy Ronalda Koemana w Barcelonie. Swoje jednak też już zrobił w roli pierwszego trenera. Prowadził wspomniane Hoffenheim, a od zimy trafił do Club Brugge. Trzeba przyznać, że na Jan Breydelstadion idzie mu kapitalnie. Do tej pory notuje bilans 14-3-2, chociaż jedną z tych bolesnych porażek było 0:3 z Gent w półfinale Pucharu Belgii. Lada moment jednak może zostać mistrzem kraju.

Club Brugge w środę ograł Royal Union Saint-Gillioise 1:0 i wyszedł na prowadzenie w tabeli Jupiler League. Trzy punkty przewagi na dwie kolejki przed końcem to ogromna przewaga. Tym bardziej że Alfred Schreuder i spółka już w ten weekend mogą zawiesić na swoich szyjach złote medale. Wystarczy pokonać Royal Antwerp i liczyć na kolejne potknięcie beniaminka, który zmierzy się z Anderlechtem.

Wspomniany Schreuder obejmie Ajax od nowego sezonu. W ten sposób powinna zostać zachowana ciągłość pracy w amsterdamskim klubie. Mistrz Holandii opuszcza ten Hag, który rusza na podbój Premier League w Manchesterze United. Jego miejsce zajmie były asystent i gość, który dobrze zna klub oraz sposób gry zespołu. Nowy szkoleniowiec podpisał umowę na dwa sezony – do czerwca 2024 roku.