Stal Mielec – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (15.05.2022)

Spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re nie mog膮 by膰 jeszcze pewne utrzymania w lidze. Znacznie bli偶ej celu gospodarze, kt贸rym brakuje de facto jednego punktu. 艢l膮sk natomiast musi si臋 pilnowa膰, bowiem za nimi goni膮cy duet z Ma艂opolski.

Stal Mielec – 艢l膮sk Wroc艂aw zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Gospodarze maj膮 trudn膮 wiosn臋, ale tego nale偶a艂o si臋 spodziewa膰. Jesieni膮 punktowali ponad norm臋, a zim膮 stracili wa偶nych pi艂karzy. To musia艂o si臋 odbi膰 na wynikach. Uda艂o si臋 jednak dotrze膰 do takiego momentu, w kt贸rym raczej nic im nie grozi. Trudno bowiem spodziewa膰 si臋 sytuacji, by cztery dru偶yny ich wyprzedzi艂y w dw贸ch ostatnich kolejkach. Jedna, dwie, maksymalnie trzy, ale nie wi臋cej. Stal Mielec musi utrzyma膰 si臋 w lidze i w zasadzie wygrana z Legi膮 w domu przybli偶y艂a ich do tego celu.

艢l膮sk nadal bezz臋bny. Przed tygodniem remis z Pogoni膮 Szczecin, kt贸ry musia艂 inaczej smakowa膰. Rywal z g贸rnej p贸艂ki, wi臋c taki wynik mo偶na zaakceptowa膰. Jednak Piotr Tworek nadal ma k艂opot, by jego zesp贸艂 zacz膮艂 wygrywa膰. Do tej pory jeden triumf pod jego wodz膮. Po wygranej 2:1 w P艂ocku, przysz艂o jednak sze艣膰 mecz贸w, w kt贸rych odnie艣li cztery remisy i dwie pora偶ki. Nadal s膮 nad kresk膮, ale musz膮 si臋 pilnowa膰. Wis艂a Krak贸w i Bruk-Bet Termalica Nieciecza b臋d膮 walczy膰 do ko艅ca o utrzymanie.

Stal Mielec – 艢l膮sk Wroc艂aw fakty meczowe

Spotkanie 12. z 15. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dziel膮 2pkt: 36 do 34 na korzy艣膰 gospodarzy

Stal Mielec wiosn膮 wygra艂a tylko dwa mecze i a偶 dziewi臋膰 przegra艂a

艢l膮sk Wroc艂aw w ostatnich sze艣ciu meczach notuje bilans 0-4-2

Wroc艂awianie wiosn膮 wygrali raz – 2:1 z Wis艂膮 P艂ock

Jesieni膮 w pierwszym meczu tych ekip 艢l膮sk wygra艂 2:1

