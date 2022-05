Sandecja – Chrobry 🇵🇱 Typy, kursy (15.05.2022)

To b臋dzie niezwykle ciekawa batalia o miejsce w bara偶ach. Oba zespo艂y maj膮 po 46 punkt贸w i s膮 na skraju strefy bara偶owej. Sandecja – Chrobry to bezpo艣rednie starcie, w kt贸rym jest wiele do zyskania. Jeszcze wi臋cej mo偶e by膰 do stracenia, gdy偶 wiele ekip walczy o miejsce w strefie TOP6.

Sandecja – Chrobry zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Oba zespo艂y nie s膮 w najwy偶szej formie. Sandecja wygra艂a raz w przeci膮gu sze艣ciu gier, a Chrobry zaliczy艂 tyle samo triumf贸w na prze艂omie o艣miu spotka艅. Jak wida膰 ko艅c贸wka sezonu wcale nie jest taka 艂atwa dla Dariusza Dudka i Ivana Djurdjevicia w prowadzeniu zespo艂贸w. Mimo tego nadal oba zespo艂y maj膮 du偶e szans臋, by zagra膰 w bara偶ach o Ekstraklas臋. Na ten moment Sandecja jest si贸dma, za艣 Chrobry o lokat臋 wy偶ej. Tyle 偶e maj膮 po 46 punkt贸w. Lepszy bilans mecz贸w bezpo艣rednio ma ekipa z Dolnego 艢l膮ska, kt贸ra tak偶e ma nieco lepszy bilans bramkowy: +5 do +4. Wszystko niemal r贸wno, a to sugeruje wyr贸wnane spotkanie.

Warto doda膰, 偶e wiele si臋 dzieje wok贸艂 tych ekip. Tu偶 przed nimi Odra Opole, kt贸ra ma 48pkt, ale za ich plecami czyhaj膮 dru偶yny tak偶e walcz膮ce o bara偶e. Mowa tutaj o 艁KS-ie(45), Podbeskidziu(44) i GKS-ie Tychy(43). Kr贸tko m贸wi膮c lista ch臋tnych na awans poprzez bara偶e d艂uga, a miejsc niewiele. Jasnym jest zatem, 偶e zwyci臋zca tego meczu mo偶e ju偶 sobie zapewni膰 miejsce w TOP6 przed ostatni膮 kolejk膮. Czy tak si臋 stanie? Troch臋 by艂oby szkoda emocji zwi膮zanych z ostatni膮 kolejk膮.

Sandecja – Chrobry kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Sandecja wygra, kurs: 1,98

Remis, kurs: 3,70

Chrobry wygra, kurs: 4,45

Sandecja – Chrobry nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego meczu, w kt贸rym obie strony trafi膮 do bramki rywala. W ko艅cu to batalia o bara偶e o Ekstraklas臋.

Nasze typy Obie strzel膮 1,82

Remis 3,70

Sandecja – Chrobry fakty meczowe

Mecz sz贸stej z si贸dm膮 dru偶yn膮 w tabeli I ligi. Oba zespo艂y maj膮 po 46pkt

Sandecja wygra艂a jeden z sze艣ciu ostatnich mecz贸w – pokonali Stomil 1:0

Chrobry jeszcze gorzej – jedna wygrana w o艣miu grach. Warto doda膰, 偶e g艂ogowianie przegrali dwa ostatnie mecze

Jesieni膮 na Dolnym 艢l膮sku by艂o 1:0 dla Chrobrego

