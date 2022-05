Matty Cash piłkarzem sezonu Aston Villi według kibiców

Nie Emiliano Martinez, nie Philippe Coutinho, ale właśnie Matty Cash. Kibice Aston Villi wybrali piłkarza sezonu i został nim reprezentant Polski.

To przełomowy sezon dla urodzonego w Anglii zawodnika. Matty Cash jesienią dostał polski paszport i niemal z miejsca wdarł się do składu reprezentacji Polski. Jednocześnie nadal był podstawowym graczem swojego zespołu. W tym sezonie rozegrał wszystkie 35 meczów ligowych i w każdym z nich wychodzi od pierwszej minuty. Tylko dwukrotnie był zmieniany przed końcem. Na jego koncie widnieje ponad 3000 minut. W tym czasie strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty.

The Polish Cafu. 🇵🇱@MattyCash622 is your Supporters’ Player of the Season for 2021/22. 👏 pic.twitter.com/Z3DBLDKGrj

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022