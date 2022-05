Bayern potwierdza plotki. Robert Lewandowski odchodzi z klubu!

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Roberta Lewandowskiego w Bayernie dobiega końca. Hasan Salihamidziić, dyrektor sportowy klubu z Bawarii potwierdził, że polski napastnik odrzucił ofertę nowego kontraktu i wkrótce opuści Bayern.

Do tej pory mogliśmy się opierać jedynie na medialnych doniesieniach. Pogłoski okazały się jednak prawdziwe i wszystko wskazuje na to, że już latem Robert Lewandowski zmieni klub. W rozmowie ze Sky Sports oficjalnie przyznał to dyrektor sportowy klubu z Bawarii.

Lewandowski nie zostanie w Bayernie

– Rozmawiałem z Robertem Lewandowskim. Przekazał mi, że nie przyjmie naszej oferty przedłużenia kontraktu i chciałby odejść z klubu. Powiedział, że chce spróbować czegoś nowego – powiedział Hasan Salihamidzic w rozmowie z telewizją „Sky Sports”.

Oznacza to, że Robert Lewandowski opuści Bayern najpóźniej wraz z końcem sezonu 2022/23, ale bardzo możliwe, że Polak odejdzie już tego lata. Mówi się, że Bawarczycy nie są skłonni zatrzymywać Polaka do końca umowy i zamiast tego zamierzają zarobić na nim już tego lata. Bayern chciałby zarobić na polskim napastniku około 40 milionów euro.