Brązowy medal U17 sprzed dekady. Wspominamy największy sukces ostatnich lat

Za kilka godzin reprezentacja Polski U17 rozegra pierwszy mecz podczas Euro w Izraelu. Rywalem Francja, więc lekko nie będzie. Czas jednak przypomnieć sobie ostatni występ biało-czerwonych na turnieju w tej kategorii wiekowej. Dokładnie 10 lat temu kadra Marcina Dorny sięgnęła po brązowy medal.

W Słowenii obowiązywały jeszcze stare zasady rozgrywania turnieju finałowego. Dzisiaj szesnaście reprezentacji bierze udział w turnieju. Wówczas tylko osiem, zatem znacznie trudniej było awansować do finałów. Tam spotykała się już wyłącznie elita. Znalezienie się zatem na turnieju oznaczało spory sukces.

W grupie trafiliśy na Belgię, Holandię – podobnie jak teraz – oraz gospodarzy. Wygrana z tymi pierwszymi po golu Mariusza Stępińskiego na otwarcie była kluczowa. Później dwa remisy, które dały przepustkę prosto do półfinału. Tam niestety trafiliśmy na Niemców. Nasi zachodni sąsiedzi mieli niesamowicie mocny – z dzisiejszej perspektywy – skład. Zwycięskiego gola w 1/2 finału strzelił przeciwko nam Leon Goretzka. Zresztą grali wtedy obok niego Timo Werner, Julian Brandt czy Niklas Sule. Gracze dzisiaj warci dziesiątki milionów euro. Warto jednak dodać, że na turnieju nie było np. Joshuy Kimmicha czy Serge’a Ganbry’ego.

Losy reprezentantów Polski

Spośród osiemnastu zawodników, którzy pojechali do Słowenii, niewielu jest takich z ogromnym CV. Karol Linetty to zawodnik o największej karierze. Od wielu lat w Serie A, więc trudno narzekać na jego dorobek. Mariusz Stępiński pograł w różnych krajach, ale jego kariera także skręciła w nieco mniej prestiżowe miejsce – Cypr. Dariusz Formella od dłuższego czasu gra w USA. Adrian Cierpka niedawno temu występował w Ekstraklasie, ale zdecydował się na wyjazd do Rumunii. Igor Łasicki po wielu latach w Neapolu wrócił do Polski. Najpierw Wisła Płock, teraz Pogoń Szczecin, gdzie jest czwartym stoperem i w ostatnich dwóch sezonach rozegrał łącznie sześć meczów w pierwszym zespole.

Rafał Włodarczyk – Błonianka Błonie(III liga)

Karol Żwir – Stomil Olsztyn

Damian Kugiel – GKS Kowale(IV liga)

Sebastian Zieleniecki – Offenbacher FC Kickers 1901(Niemcy, IV liga)

Vincent Rabiega – BFC Preussen(Niemcy, niższe ligi)

Łukasz Żegleń – bez klubu

Sebastian Rudol – Sandecja Nowy Sącz

Gracjan Horoszkiewicz – Askania Schipkau(Niemcy, niższe ligi)

Konrad Budek – Legionovia(III liga)

Patryk Stępiński – Widzew Łódź

Piotr Azikiewicz – Miedź Legnica

Oskar Pogorzelec – Kotwica Kołobrzeg(III liga)

Jednego zawodnika nie ma w naszym zestawieniu, gdyż od dłuższego czasu nie ma go w piłce nożnej w roli zawodnika. Aleksander Wandzel miał swój podcast, w którym występowało wielu znanych sportowców i dziennikarzy. To także CEO grupy STUDI, w której funkcjonuje dzisiaj grupa Abstra. Dodatkowo to jeden ze współtwórców – od strony finansowo-organizacyjnej – kanału FootTruck.

Długa lista nieobecnych

Jeśli ktoś uważa, że 10-latek będzie piłkarzem albo kategorycznie nim nie będzie, wówczas warto sobie sprawdzić losy naszych reprezentantów rocznika 1995. Ciekawie wygląda 18. piłkarzy, którzy pojechali na turniej i jeszcze ciekawiej wygląda lista nieobecnych wówczas. Nie było Krzysztofa Piątka, Przemysława Frankowskiego, Pawła Dawidowicza, Michała Helika, Damiana Szymańskiego, Arkadiusza Recy czy Patryka Kuna. Wszyscy z nich albo grają w reprezentacji Polski seniorów, albo chociaż raz zostali do niej powołani. Nie było także graczy, którzy nie mogą narzekać na obecne położenie swojej kariery – Jarosław Niezgoda, Mariusz Malec, Marcin Cebula czy Dawid Szymonowicz. Pierwszy gra w MLS, a reszta odgrywa istotną rolę w swoich ekstraklasowych klubach.

***

Tym razem powtórzyć sukces sprzed dziesięciu lat będzie trudniej. Przede wszystkim w fazie grupowej Francja i Holandia oraz Bułgaria. Poza tym żeby zapewnić sobie medal trzeba przejść jeszcze 1/4 finału. Warto jednak marzyć i spróbować sięgnąć po najlepszy możliwy rezultat. Bez względu na wynik, mamy nadzieję, że więcej uczestników Euro U17 w Izraelu zagra później na dorosłym Euro w barwach naszej reprezentacji.