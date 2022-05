Jarosław Królewski przeprasza kibiców Wisły

Wisła Kraków przegrała w niedzielę z Radomiakiem i tym samym spadek “Białej Gwiazdy” do Fortuna 1. Ligi stał się faktem. Po spotkaniu z zespołem z Radomia głos zabrał współwłaściciel Wisły – Jarosław Królewski.

– Nie ma zbyt wielu pojemnych słów, które pomieszczą uczucia w tej chwili. Po prostu przepraszam wszystkich, którzy dziś muszą tego wszystkiego doświadczyć – napisał po zakończeni meczu z Radomiakiem Jarosław Królewski.

Wisła spada z Ekstraklasy

Pomimo że wielu do samego końca nie chciało uwierzyć, iż taki scenariusz może się ziścić, Wisła Kraków porażką z Radomiakiem przypieczętowała swój spadek z PKO BP Ekstraklasy. Do końca sezonu pozostała zaledwie jedna kolejka, a “Biała Gwiazda” traci do pewnego utrzymania Śląska Wrocław cztery punkty. Tym samym misja utrzymania Wisły w Ekstraklasie, której kilka miesięcy podjął się Jerzy Brzęczek zakończyła się totalną klęską i nie wiadomo czy były selekcjoner reprezentacji Polski pozostanie w Krakowie również w przyszłym sezonie.