Czesław Michniewicz rozesłał powołania. Jest debiutant z MLS!

Prawdziwy przegląd kadr szykuje się podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz powołał aż 39. piłkarzy na mecze Ligi Narodów! Wśród nich są debiutanci, w tym Gabriel Slonina grający w MLS!

Zawodnik Chicago Fire od dłuższego czasu wzbudza ogromne zainteresowanie. Urodził się w Stanach, ale ma polskie korzenie i potrafi mówi po polsku. Reakcja nowego selekcjonera była szybka. W niedawnym tournee po USA, Czesław Michniewicz odwiedził nie tylko dotychczasowych kadrowiczów. Wybrał się także to Sloniny, który dostał powołania do dorosłej kadry reprezentacji Polski. Trudno określić czy dostanie swoją szansę w jednym z czterech meczów Ligi Narodów. Byłaby to okazja na “zaklepanie” sobie utalentowanego golkipera na przyszłość.

🔴 POWOŁANIA 🇵🇱

Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił listę powołanych zawodników na czerwcowe mecze Ligi Narodów. 🏆

⚠️ Mamy debiutanta! ⤵️ pic.twitter.com/A8yayYb0l6 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 17, 2022

Jako niespodziankę można traktować miejsce dla Kamila Pestki. To jednak dobry znajomy selekcjonera z kadry U21. Po raz drugi szansę dostał Patryk Kun. Na lewym wahadle jednak numerem jeden powinien być oczywiście Nicola Zalewski, który dobrymi występami w Romie wzbudza ogromne zainteresowanie we Włoszech. Szansę na debiut dostanie inny piłkarz Serie A – Jakub Kiwior. Po kontuzji wraca Sebastian Walukiewicz i w to w zasadzie koniec nowości.

Poza tym stały zestaw reprezentantów. Czesław Michniewicz zapewnił sobie jednak szeroki wachlarz możliwości na każdej pozycji. W ten sposób mamy jedną z najliczniejszych kadr na zgrupowanie. Aż 39. piłkarzy oznacza, że selekcjoner mógłby wystawić trzy różne składy i miałby jeszcze w kim wybierać na ławce.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski rozegra cztery mecze w czerwcu w ramach Ligi Narodów. 1 czerwca z Walią we Wrocławiu. Tydzień później z Belgią w Brukseli, z którą czeka nas od razu rewanż – 14 czerwca. Pomiędzy tymi spotkaniami biało-czerwoni pojadą do Rotterdamu i spotkają się z Holandią.