Pedro Tiba o krok od Legii Warszawa

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem do skutku może dojść jeden z najbardziej niespodziewanych transferów w PKO Ekstraklasie. Mowa o Pedro Tibie, który zdaje się być o krok od transferu do Legii Warszawa.

Legia skusiła Pedro Tibę

Pierwsze informacje dotyczące możliwych przenosin Pedro Tiby na Łazienkowską pojawiły się w piątek. Teraz, o tym, że transfer Portugalczyka do Legii jest w zasadzie przesądzony poinformował serwis Legia.net. Pomocnik miałby związać się z Wojskowymi 2-letnią umową.

Przypomnijmy, że Pedro Tibie wraz z zakończeniem obecnego sezonu wygasa kontrakt z Lechem Poznań. Wiele wskazuje na to, że klub nie skorzysta z opcji przedłużenia, chociaż ta była zapisana w umowie. W obecnym sezonie 33-latek rozegrał 25 meczów na poziomie Ekstraklasy, ale w aż 13 z nich pojawiał się na boisku wchodząc z ławki.

Trzy lata gry dla Lecha

Pedro Tiba występuje w Lechu Poznań od sezonu 2018/19. Przez pewien czas Portugalczyk pełnił rolę pierwszego kapitana zespołu, a od tej kampanii był wicekapitanem. W wielu rozmowach zapewniał o swoim przywiązaniu do klubu z Bułgarskiej przyznając, że chciałby nawet zakończyć w Lechu swoją karierę. Wiele wskazuje jednak na to, że będzie kontynuował ją w Warszawie.