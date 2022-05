Legia Warszawa – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (21.05.2022)

Na zako艅czenie sezonu PKO BP Ekstraklasy, Legia Warszawa zagra na w艂asnym obiekcie z Cracovi膮. Gospodarze mog膮 jedynie skupi膰 si臋 na obronie dziesi膮tej pozycji. Z kolei go艣cie maj膮 szans臋 powalczy膰 o sz贸st膮 lokat臋.

Legia Warszawa – Cracovia zapowied藕 (sobota, 17:30)

Sympatycy Legii z pewno艣ci膮 inaczej wyobra偶ali sobie sezon 2021/2022. Cho膰 warszawski klub osi膮gn膮艂 niew膮tpliwy sukces, rywalizuj膮c w fazie grupowej Ligi Europy i walcz膮c do ostatniej kolejki o awans do fazy pucharowej, to w przypadku ligowych rozgrywek, mo偶na nawet m贸wi膰 o kompromitacji. Dziesi膮ta lokata i strata a偶 trzydziestu jeden punkt贸w do mistrza kraju m贸wi膮 same za siebie.

Cracovia mo偶e zako艅czy膰 ten sezon na dobrym, sz贸stym miejscu. Aby tak si臋 sta艂o, zesp贸艂 z Krakowa musi zgarn膮膰 trzy punkty w rywalizacji z Legi膮, a tak偶e liczy膰 na to, 偶e Radomiak nie wygra spotkania z Piastem Gliwice. Nie jest to nierealny scenariusz, gdy偶 zesp贸艂 z Radomia, poza wygran膮 z Wis艂膮 Krak贸w, radzi sobie bardzo przeci臋tnie.

Legia Warszawa – Cracovia nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Cracovia strzeli tutaj bramk臋 i zgarnie przynajmniej jeden punkt.

Nasze typy Cracovia strzeli gola 1.52 Zagraj!

Zagraj! Cracovia wygra lub remis 1.90 Zagraj!

Legia Warszawa – Cracovia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Legia wygra, kurs: 1.90

Remis, kurs: 3.50

Cracovia wygra, kurs: 4.25

Legia Warszawa – Cracovia fakty meczowe

Legia wygra艂a jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Cracovia wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W 偶adnym z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Cracovia nie zanotowa艂a pora偶ki

Legia Warszawa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Jagiellonia Bia艂ystok – Legia Warszawa 2:2

Legia Warszawa – G贸rnik Zabrze 5:3

Stal Mielec – Legia Warszawa 2:1

Pogo艅 Szczecin – Legia Warszawa 3:1

Legia Warszawa – Piast Gliwice 0:1

Cracovia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cracovia – Wis艂a P艂ock 3:0

Rak贸w Cz臋stochowa – Cracovia 1:1

Cracovia – Wis艂a Krak贸w 0:0

Radomiak Radom – Cracovia 0:1

Cracovia – Zag艂臋bie Lubin 1:0

