Glasner: Zamierzamy świętować bardzo długo

Eintracht Frankfurt pokonał po rzutach karnych Rangers FC i zdobył Ligę Europy. Po spotkaniu głos zabrał Oliver Glasner, który przyznał, że on i jego piłkarze zamierzają świętować ten sukces kilka dni.

Droga Eintrachtu Frankfurt po triumf w Lidze Europy była spektakularna. Zespół z niemieckiej Bundesligi w trzynastu meczach nie doznał ani jednej porażki.

– W Lidze Europy rozegraliśmy trzynaście spotkań i żadnego nie przegraliśmy. To niesamowite, by opisać pracę, jaką wykonaliśmy, aby tutaj się znaleźć. Finałowemu meczowi towarzyszył niesamowity upał, ale daliśmy z siebie maksa – powiedział podekscytowany trener.

– Taka noc była marzeniem każdego. Szliśmy krok po kroku i jesteśmy teraz za to nagrodzeni. Trudno wyrazić mi to, co czuję. To było ostatnie spotkanie w sezonie, zakończyliśmy go sukcesem i zamierzamy świętować go bardzo długo – dodał Glasner.

Dla Eintrachtu to drugi triumf w rozgrywkach Ligi Europy. Poprzednie trofeum, jeszcze o nazwie Puchar UEFA, zostało zdobyte przez klub w 1980 roku.