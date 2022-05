Wygrali Ligę Europy, trafiają do pierwszego koszyka Ligi Mistrzów. Eintracht zgarnia dużą nagrodę

Miały być cztery, a będzie pięć drużyn w Lidze Mistrzów. Niemcy po wczorajszym triumfie dostają dodatkowe miejsce w elitarnych rozgrywkach. Eintracht Frankfurt rok temu na finiszu dał się wyprzedzić Borussii Dortmund. Teraz jedenasty w Bundeslidze, ale najlepszy w Lidze Europy!

Warto dodać, że niemiecki klub dołączył tym samym do pozostały 23. uczestników, których już poznaliśmy. Jednocześnie Eintracht Frankfurt trafia bezpośrednio do pierwszego koszyka. Dzięki temu ominie triumfatora Ligi Mistrzów, a także mistrzów najlepszych lig – Real, PSG czy kogoś z mediolańskiego duetu. W normalnej sytuacji drużyna Olivera Glasnera nie miałaby najmniejszych szans na pierwszy koszyk. Gdyby liczył się jedynie ranking klubowy, wówczas triumfator LE mógłby liczyć maksymalnie na trzeci koszyk będąc gdzieś pomiędzy Napoli a Sportingiem CP.

Już w najbliższy weekend poznamy dwóch ostatnich uczestników fazy grupowej bezpośrednio z poziomu ligi. W Anglii nadal trwa rywalizacja pomiędzy ekipami z północnego Londynu. O czwarte miejsca walczy Tottenham z Arsenalem. Z kolei we Francji uczestnikami LM prawdopodobnie będą Monaco i Marsylia. Wicemistrz trafi jednak do fazy grupowej, a trzecia ekipa do kwalifikacji. Na dzisiaj bliżej tego pierwszego są gracze AS Monaco. Oba zespoły mają jednak po 68 punktów i ostatni mecz w zanadrzu.