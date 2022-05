Był mecz otwarcia, jest mecz o wszystko. Reprezentacja Polski U17 przed drugim spotkaniem na Euro

W poniedziałek biało-czerwoni zainaugurowali Euro U17. Niestety, rywal z górnej półki okazał się bezlitosny. Francja zbiła kadrę Dariusza Gęsiora aż 6:1. Teraz czas na drugie spotkanie. Łatwiej nie będzie, bowiem trzeba zmierzyć się z Holandią. Jedno wiemy na pewno – to mecz o pozostanie w turnieju.

Holendrzy byli bardziej “wyrozumiali” dla swoich rywali. Oranje pokonali Bułgarię 3:1 w poniedziałek i są na drugim miejscu w grupie B. To oznacza jedno, jeśli dzisiaj faworyci – Francja i Holandia – znowu zgarną komplet punktów, to już po dwóch kolejkach poznamy ćwierćfinalistów z naszej grupy. Wiele na to wskazuje, bowiem już pierwsza kolejka pokazała różnice jakości pomiędzy faworytami a Polską czy Bułgarią.

Biało-czerwoni muszą rozegrać znacznie lepsze zawody niż trzy dni temu. Wówczas to Trójkolorowi grali w piłkę, a my głównie za nią biegaliśmy. Jeżeli już była pod nogami naszych obrońców lub pomocników, kończyło się to długimi piłkami i kolejnymi stratami. Dzisiaj niestety naszych młodych reprezentantów też może czekać gra głównie bez piłki. Holandia wygrała dwie ostatnie edycje Euro U17, a przed obecnym turniejem była stawiana w gronie głównych faworytów. Eksperci podkreślają ogromną jakość piłkarską i sumę indywidualności, które robią wrażenie na skautach.

***

Początek meczu Polska – Holandia o godzinie 16:30. Transmisja na antenie TVP Sport!