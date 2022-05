Piotr Tworek odejdzie ze Śląska Wrocław?

Przygoda Piotra Tworka w Śląsku Wrocław może zakończyć się dość szybko. Latem w klubie ma dojść do wielu zmian, a jedna z nich może mieć miejsce na stanowisku trenera.

Piotr Tworek zostanie zwolniony?

Według portalu Meczyki.pl losy Piotra Tworka są w zasadzie przesądzone. Śląsk ma pożegnać się ze szkoleniowcem po zakończeniu tego sezonu. Przypomnijmy, że 47-latek objął zespół z Wrocławia 9 marca, po tym, jak klub zwolnił Jacka Magierę.

Bilans Tworka we Wrocławiu i to jedno zwycięstwo, sześć remisów oraz dwie porażki. Pomimo to, Śląsk zapewnił sobie utrzymanie w lidze i przed ostatnią kolejką zajmuje 15. miejsce w tabeli mając cztery punkty przewagi nad Wisłą Kraków.

Kto następcą?

Potencjalnym następcą Piotra Tworka w Śląsku mógłby zostać Ivan Djurdjević. Serb obecnie prowadzi Chrobry Głogów, z którym walczy o awans do Ekstraklasy, ale już wiadomo, że po sezonie opuści klub. Zatrudnienie byłego szkoleniowca Lecha jest podobno rozważane także przez Jagiellonię Białystok.

Innym kandydatem, by zostać trenerem Śląska był Adam Majewski. Do takiego scenariusza prawdopodobnie jednak nie dojdzie, bowiem Majewski ma ostatecznie przedłużyć umowę w klubie z Podkarpacia.