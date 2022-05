Kylian Mbappe odrzucił ofertę Realu i podpisze nowy kontrakt z PSG!

Jeszcze do niedawna wydawało się to stosunkowo mało prawdopodobne, ale wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe pozostanie na Parc des Princes. Gianluca di Marzio informuje, że piłkarz odrzucił ofertę Realu Madryt i podpisze nowy kontrakt z PSG.

W ostatnich tygodniach pogłoski dotyczące przenosin Kyliana Mbappe coraz bardziej przybierały na sile. Głos zabrał nawet sam zawodnik, który poinformował, że przekaże swoją decyzję na przełomie maja i czerwca. Włoski dziennikarz Gianluca di Marzio informuje jednak, że w kwestii przyszłości Francuza wszystko jest już jasne. Mbappe pozostanie piłkarzem PSG.

Argumentem pieniądze?

Panuje powszechne przekonanie, że jedynym argumentem jakim dysponowali w walce o usługi Kyliana Mbappe katarscy szejkowie były pieniądze. To właśnie one miały ostatecznie przekonać francuskiego napastnika do pozostania w Paryżu. Wczoraj pojawiła się informacja jakoby Mbappe miał otrzymać od PSG 300 milionów euro za sam podpis na kontrakcie, a jego roczne zarobki wrosną do rekordowych 100 milionów euro rocznie.