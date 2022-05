Znamy przyszłość Paula Pogby. Francuz podpisze kontrakt z Juvetusem

Saga transferowa z Paulem Pogbą w roli głównej powoli dobiega końca. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Francuz w najbliższym czasie odejdzie z Manchesteru Untied i podpisze kontrakt z Juventusem.

Odejście Paula Pogby z Manchesteru Untied to kwestia, o której dyskutuje się już od kilku sezonów. Tym razem wszystko wskazuje na to, że Francuz w końcu rzeczywiście zmieni klub. Wraz z końcem sezonu wygasa bowiem jego umowa z “Czerwonymi Diabłami”, która nie zostanie przedłużona. Media donoszą, że od nowego sezonu Pogba reprezentował będzie barwy Juventusu.

Powrót do Turynu?

Włoskie media są zgodne. Paul Pogba porozumiał się z Juventusem i wkrótce podpisze trzyletni kontrakt ze “Starą Damą”. Dla Pogby będzie to powrót do Turynu po sześciu sezonach spędzonych w Manchesterze. We Włoszech francuski pomocnik zarabiać ma 10 milionów euro rocznie plus bonusy.