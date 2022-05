Jakub Błaszczykowski wystąpił przed kibicami Wisły. “Zrobię wszystko, by Wisła wróciła na swoje miejsce”

Grobowe nastroje panowały przy Reymonta podczas meczu 34. kolejki PKO Ekstraklasy przeciwko Warcie Poznań. Przed spotkaniem do kibiców Białej Gwiazdy wyszedł jeden ze współwłaścicieli klubu, Jakub Błaszczykowski.

Wisła bez szans na utrzymanie

Biała Gwiazda ostatecznie zaprzepaściła swoje szanse na pozostanie w lidze przed tygodniem po porażce z Radomiakiem Radom 2:4. Ostatnie spotkanie z Wartą Poznań było pożegnaniem Wisły z najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce. Piłkarze Jerzego Brzęczka przegrali 0:1 i ostatecznie spadli w tabeli o jeszcze jedną lokatę kończąc sezon na przedostatnim miejscu.

Przemówienie Błaszczykowskiego

Zanim rozpoczął się mecz przeciwko Warcie do kibiców Wisły wyszedł Jakub Błaszczykowski, współwłaściciel klubu z Krakowa.

– Zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego, co się wydarzyło. Chcę w moim imieniu wszystkich was bardzo serdecznie przeprosić, za to co musicie teraz przechodzić. Jest mi z tym ciężko, ale zrobię wszystko, by Wisła wróciła tu, gdzie jest jej miejsce. Wiem, że to nie brzmi teraz dobrze, ale zdaje sobie doskonale sprawę, że zajeb… – powiedział na Błaszczykowski.

Wisła Kraków opuściła Ekstraklasę po 26 latach. Początek zmagań w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi zaplanowano na weekend 15-17 lipca.